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Kartal, tiyatro oyunları ile şenlenecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, 1 Temmuz normalleşme takvimi kapsamında, tiyatroların yeniden hizmet vermeye başlaması ile birlikte vatandaşları, kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla organizasyonlarına başladı.

Kartal, tiyatro oyunları ile şenlenecek

Kartal Belediyesi, 1 Temmuz normalleşme takvimi kapsamında, tiyatroların yeniden hizmet vermeye başlaması ile birlikte vatandaşları, kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla organizasyonlarına başladı. Buna göre Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 3-11 Temmuz tarihleri arasında eşsiz bir tiyatro şöleni yaşanacak.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “Kartal Belediyesi Yerel Tiyatro Şenliği” adıyla hazırladığı ve ücretsiz gerçekleşecek olan tiyatro etkinliklerinde, vatandaşlar 8 gün boyunca tiyatroya doyacak. 3 Temmuz’da başlayıp 11 Temmuz’a kadar devam edecek olan tiyatro şenliğinde tüm oyunlar, 20.30’da başlayacak.
Tiyatro şenliğinde sahnelenecek oyunlar şöyle;
03 Temmuz Cuma - Marion ile Mehmet
04 Temmuz Cumartesi - Aşk Katili
05 Temmuz Pazar - Ortaya Karışık
06 Temmuz Pazartesi - Hayatın Anlamı Ne?
08 Temmuz Çarşamba - Şimdi Tam Zamanı
09 Temmuz Perşembe - Çanakkale
10 Temmuz Cuma - Kavuklu’nun Hayali
11 Temmuz Cumartesi - Ben Sen O
Etkinlik salonuna sosyal mesafe kuralına göre seyircinin alınacağı tiyatro şenliğinde, görevli personel tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapılacak ve oyuna maskesiz seyirci kabul edilmeyecek.

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İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
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