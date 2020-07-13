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Kartal Yuvası pistinde çalışmalar tamamlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 13.07.2020 16:55 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesine konuşlandırılan, dünyanın en büyük helikopteri unvanına sahip olan Mİ-26 yangın söndürme helikopteri için yapılan Kartal Yuvası Pisti’nde çalışmalar sona erdi.Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye’de çıkabilecek yangınlara havadan etkili müdahalede bulunulabilmesi için Rusya’dan kiralanan ve Temmuz ayı başlarında göreve başlayan Mİ -26 yangın söndürme helikopteri için Milas’ın Beçin Mahallesi’nde özel pist inşa edildi.

Muğla’nın Milas ilçesine konuşlandırılan, dünyanın en büyük helikopteri unvanına sahip olan Mİ-26 yangın söndürme helikopteri için yapılan Kartal Yuvası Pisti’nde çalışmalar sona erdi.
Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye’de çıkabilecek yangınlara havadan etkili müdahalede bulunulabilmesi için Rusya’dan kiralanan ve Temmuz ayı başlarında göreve başlayan Mİ -26 yangın söndürme helikopteri için Milas’ın Beçin Mahallesi’nde özel pist inşa edildi. Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Beçin Mahallesi’ndeki Denizcik Orman Deposu’nda 20 Haziran’da başlatılan Kartal Yuvası Pisti’nde çalışmalar sona erdi. Pistin tamamlanmasının ardından 15 ton su taşıma kapasitesine sahip Mİ-26 tipi yangın söndürme helikopteri piste iniş yaptı. 12 ton yakıt ile yaklaşık 4 saat uçuş yapabilen helikopterde Rus uyruklu 12 personel, 2 Türk pilot ve bir orman muhafaza memuru görev alıyor. 107 günlüğüne kiralanan helikopterin görev süresi Ekim ayı içerisinde sona erecek.
Kartal Yuvası Pisti’nde ve helikopterde incelemelerde bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl ülkemizde ilk kez kullanılmaya başlanan ve "Kartal Helikopter" koduyla uçan Mİ - 26 tipi yangın söndürme helikopteri göreve hazır. Varlığı orman yangınlarıyla mücadelemize güç katacak. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız” dedi.

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