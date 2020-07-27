YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal’da asfalt serim çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kartal’da asfalt serim çalışmaları aralıksız devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartallı vatandaşlardan gelen talepler ve önceden tespit edilen bölgelerde asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak gerçekleşen çalışmalar kapsamında, Soğanlık Yeni Mahalle’de bulunan Karayemiş, Şair Fuzuli ve Mehmet Emin Yurdakul sokaklarında ve Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’nde asfalt serimi gerçekleştirilirken, Orhantepe Mahallesi’nde ise; Sema, Keban ve Sorgun Sokak’ta asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartallı vatandaşlardan gelen talepler ve önceden tespit edilen bölgelerde asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak gerçekleşen çalışmalar kapsamında, Soğanlık Yeni Mahalle’de bulunan Karayemiş, Şair Fuzuli ve Mehmet Emin Yurdakul sokaklarında ve Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’nde asfalt serimi gerçekleştirilirken, Orhantepe Mahallesi’nde ise; Sema, Keban ve Sorgun Sokak’ta asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Çalışmada eskiyen ve zarar gören asfalt kaplama kaldırılarak yerine yeni asfalt serimi yapıldı. Ekipler, gece geç saatlere kadar çalışmalarına aralıksız devam etti.

“Çalışmalar artarak devam edecek”
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB ile ortak başlatılan çalışmalar kapsamında, Kartal’da asfalt serim çalışmalarının gece geç saatlere kadar devam ettiğini kaydederek, “Ekiplerimiz asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Soğanlık Yeni Mahalle’de bulunan Karayemiş, Şair Fuzuli ve Mehmet Emin Yurdakul sokaklarında ve Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’nde asfalt serimi tamamlandı. Orhantepe Mahallesi’nde ise; Sema, Keban ve Sorgun Sokak’ta çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz çok yoğun bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Kartal Belediyesi olarak, komşularımızla el ele Kartal’a artı değer katmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:48
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:33
Yatsı
22:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Kanuni'nin tılsımlı gömleği

Kanuni'nin tılsımlı gömleği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.