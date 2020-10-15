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Kartal’da asfalt serim çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, ilçedeki yol bakım ve asfalt çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Kartal Belediyesi, ilçedeki yol bakım ve asfalt çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yakacık Mahallesi Yakakent Caddesi’nde gece geç saatlere kadar asfalt serimi gerçekleştiriliyor.
İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak yürüttüğü yol bakım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kartal Belediyesi ve İBB’ye bağlı ekipler, gündüz çalışmalarına ek olarak gece mesaisi ile de Yakacık Mahallesi’ndeki Yakakent Caddesi’nin üst yapısını yeniliyor.

“Kartal’ın yol sorunlarına derman oluyoruz”
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kartal’da asfalt çalışmaları konusunda adeta bir seferberlik başlattıklarını kaydederek, “İBB ile beraber Kartal’ın yol sorunlarına derman olmaya devam ediyoruz. Kartal’da asfalt çalışması gerçekleştirmediğimiz tek bir cadde ve sokağın kalmamasını hedefliyoruz. Gece geç saatlere kadar görevinin başında olan tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Hürriyet, Cevizli ve Orhantepe mahalleleri başta olmak üzere ilçenin farklı mahallelerinde şimdiye kadar 32 bin 558 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi, iki yıl boyunca ilçenin tamamında yaklaşık 65 bin ton asfalt serim çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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