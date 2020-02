Kartal’da Aydos Patika Koşusu heyecanı başladı

Kartal Belediyesi, 10’uncu Aydos Patika Koşusu ile doğa sporları tutkunlarını bu yıl da bir araya getirdi. Kartal’da bulunan Aydos Ormanı’na gelen sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

Kartal Belediyesi, 10’uncu Aydos Patika Koşusu ile doğa sporları tutkunlarını bu yıl da bir araya getirdi. İstanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Ormanı’nda gerçekleşen müsabakaya 70 bisikletçi ile 200 koşucu katıldı. Her yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden amatör ve profesyonel sporcuların katıldığı etkinlik, bu yıl da doğa sporları tutkunlarından yoğun ilgi gördü. Sporcular orman içi patikalarda inişli çıkışlı parkuru tamamlamak için ter döktü. Parkur boyunca renkli görüntüler oluştu.

Müsabakayı yakından takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Güzel bir pazardı ama biraz evvel acı ve üzüntü dolu bir haber aldık. Merkez üssü İran ama Van’daki vatandaşlarımız etkilendi ve 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Üzüntülüyüz ama bir şekilde de organizasyonumuzu başlatmıştık dolayısıyla katılan birçok komşumuz oldu. Sabah bisiklet süren, pedal çeviren komşularımız başladı. Biraz evvel de Aydos Patika Koşusu’nun startını verdik. Kartal ve Kartal dışından gelen komşularımız koşmaya başladılar. Doğa güzel, bugün hava güzel, insanların spor yapması güzel. Onları böyle bir amaç için organize etmek, toplamak ayrı bir güzel ve keyifli. Kartal’da bu kültürü oturttuk. Burada bugün Aydos Patika Koşusu’nun 10’uncusunu düzenliyoruz. Federasyon temsilcimiz Süha Bey sağ olsun. 2009’dan beri başlayan kültürü devam ettiriyoruz. Ocak ayında Uğur Mumcu koşusunu düzenledik. Binin üzerinde sporcu koştu. Bu kültürü yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Gerçekten hayatın akışı o kadar hızlı ki bazen her şeyi unutuyoruz. Spor yapmak, etkinlik yapmak, doğayla buluşmak bizi ve katılımcıları mutlu ediyor. Ben buradan bir sonraki etkinliğimize bütün İstanbulluları davet ediyorum. Bugün ben koşamadım art arda devam eden programlar var bir daha ki sefere ben de koşmayı planlıyorum" diye konuştu.

Bisiklet ve koşu müsabakasına katılan Selim Şenol, "Hava güzel, spor yapmaya, eğlenmeye, yarışmaya ve koşu yapmaya geldik. Yarışmada iddiam var. Her sene genelde 1’inci oluyorum. Bakalım bu senede 50 yaş üzerinden 1’incilik hedefimiz" şeklinde konuştu.

Sporcu Bedri Gezer ise, "Koşmak benim için bir hayat tarzı buraya koşmaya geldik. Kondisyon depolamaya İstanbul yarım maratonuna hazırlık için koşuyorum. Hedefim 1’inci olmak inşallah sağlıklı bir şekilde koşabiliriz. 60 yaşındayım 10 yıldan beridir koşuyorum. Sağlıklı bir şekilde yaşamak için koşuyorum herkese tavsiye ederim" dedi.