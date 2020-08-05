YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal’da Belediyesi ekipleri Aydos’ta çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek verdi

Kartal’da Belediyesi ekipleri Aydos’ta çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek verdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Kartal’da ormanlık alanda çıkan yangın, Kartal Belediyesi ekiplerinin de desteği ile söndürüldü.Aydos’ta öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 1.6 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürme çalışmalarına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Beşir Aslanargun katıldı.Sıcak havanın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmek için yangın söndürme helikopteri ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve Kartal Belediyesi personeli görev aldı.

Kartal’da ormanlık alanda çıkan yangın, Kartal Belediyesi ekiplerinin de desteği ile söndürüldü.
Aydos’ta öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 1.6 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürme çalışmalarına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Beşir Aslanargun katıldı.
Sıcak havanın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmek için yangın söndürme helikopteri ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve Kartal Belediyesi personeli görev aldı. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ise bölgede soğutma çalışmaları başladı. Kartal Belediyesi’ne ait su tankerleri de soğutma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye su taşıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:23
Yatsı
21:58

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.