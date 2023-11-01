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Kartal’da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu

01.11.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kartal’da bir apartman dairesinde günlerdir haber alınamayan erkek şahsın cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kartal’da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu

Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Mazi sokak üzerindeki bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan 47 yaşındaki Cem ismindeki bir kişiden günlerdir haber alınamıyordu. Akrabaların ve apartmanlardaki komşularının merak etmesi üzerine evin kapısı kırılarak içeri girildi. Şahsın, dairenin içinde yatar ve morarmış bir şekilde öldüğünü gören akrabaları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın yaşandığı apartmana çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, "Biz buradan arkadaşlarla yürüyüş yapıyorduk. Baktık polis gelmiş, buradakilerle konuştuğumuzda bayağı aramışlar vefat eden kişiyi ama sonra evde ölü bulunmuş" dedi.

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