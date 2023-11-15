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Kartal'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı

15.11.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Kartal'da, bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sürücü yakalandı.

Kartal sahil yolunda, bir otomobil sürücüsünün takip ettiği bisikletli kadına, cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görüntülerin incelemesi sonucu, kimliği belirlenen E.N.K. (55) gözaltına alındı.

Araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ifadesinde, mesleğinin şoförlük olduğunu, bisikletli kadını özellikle takip etmediğini, tacizde bulunmadığını, sadece korna çaldığını öne süren şüpheli, araçta başka bir kadının bulunduğunu ancak arkaya saklandığı için videoda görünmediğini iddia etti.

Şüpheli hakkında "hayasızca hareket, cinsel taciz" suçlarından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Şüpheli Kartal cinsel taciz

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