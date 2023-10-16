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Kartal'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

16.10.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Kartal'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu üzerinde Sancaktepe istikametine seyreden S.E. idaresindeki 34 VYP 75 plakalı otomobil, Yakacık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, kendi imkanıyla araçtan çıkan hafif yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kartal

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