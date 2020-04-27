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Kartal’da ihtiyaç sahipleri için askıda yiyecek uygulaması başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, Covid-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi, Covid-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. İlçedeki marketlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı askılar yerleştirildi.
İhtiyaç sahiplerine nakit ve gıda yardımı ve belediye kiracılarına ödeme kolaylığı çalışmaları sağlayan Kartal Belediyesi, Kartal Kaymakamlığı ile birlikte ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli olacak yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, ilçedeki marketlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı askılar yerleştirildi. Hayırsever vatandaşların, marketlere yerleştirilen askılardaki gıda yardımları, Kartal Belediyesi tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Askıda yiyecek uygulamasına katkıda bulunan Ali Vurmaz, “İhtiyacı olan insanlar için güzel bir şey. Böyle bir hizmet böyle bir uygulama güzel. Şu anda sıkıntıda olan insanları hepimiz biliyoruz. Onlara böyle bir yardımda bulunabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.
Kadir Ertaş ise “Güzel bir uygulama. Ülkemizde insanlarımızın fedakar olduğunu gösteren bir uygulama. Ben de bütçe kadar meyve ve sebze aldım koydum. İnşallah yardım sahiplerine ulaşır” şeklinde konuştu.

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