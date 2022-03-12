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Kartal'da karla kaplı yolda kayak yaptı

12.03.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da karla kaplı yolda kayak yaptı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bir kişi, midibüse bağladığı ipe tutunup kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kentin birçok noktasında sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatan kar yağışı, kimileri için ise eğlenceye dönüştü.

Kartal'da bir kişi, midibüse bağladığı ipe tutunarak, karla kaplı yolda kayak yaptı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde bazı vatandaşlar kar üstünde horon teperken, karın yağmasını fırsat bilen çocuklar da tepsi, leğen ve çuvallarla kayarak eğlendi.

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