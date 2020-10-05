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Kartal’da muhtarlar temiz bir çevre için yarışıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:02 | Son Güncelleme

Kartal’da sıfır atık bilincini geliştirmek amacıyla başarılı projelere imza atan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçedeki mahalle muhtarları arasında düzenlediği yarışma ile en çok atık yağ toplayanlara tablet hediye ediyor.Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çevreyi ve insanı merkeze alan çalışmalar Kartal’da tüm hızıyla devam ediyor.

Kartal’da muhtarlar temiz bir çevre için yarışıyor

Kartal’da sıfır atık bilincini geliştirmek amacıyla başarılı projelere imza atan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçedeki mahalle muhtarları arasında düzenlediği yarışma ile en çok atık yağ toplayanlara tablet hediye ediyor.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çevreyi ve insanı merkeze alan çalışmalar Kartal’da tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 1 Ekim 2020- 15 Mart 2021 tarihleri, Kartal’ın 20 mahallesindeki muhtarlar arasında gerçekleşecek olan çevreci bir yarışmaya sahne olacak. “Muhtarlarımız Yarışıyor” adını taşıyan ve çevre duyarlılığı konusunda mahalle muhtarlarıyla ortak çalışmaların yapılmasını amaçlayan proje ile en çok atık yağ toplayan muhtar üç tablet ile ikinci muhtar iki tablet ile üçüncü muhtar ise bir tablet ile ödüllendirilecek.

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