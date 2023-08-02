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  4. Kartal’da otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı

Kartal’da otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı

02.08.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da yolcu otobüsünün önünü kesen bir kişi kendisini uyaran muavini bıçak çekerek kovaladı.

Bıçakla otobüsün önünü kesen saldırgan hakaret yağdırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün önünü keserek gitmesine engel oldu. Otobüste bulunan muavin ise saldırganı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Belinden bıçak çıkaran şahıs, muavine hakaret ederek kovalamaya başladı. Muavin saldırgandan kaçarak kurtulurken, eli bıçaklı şahıs otobüsün önünü keserek gitmesine engel oldu. Saldırganın otobüsünün önünü kesmesi ve bıçak çekmesi ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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