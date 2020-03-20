Korona virüse karşı halkı korumak amacıyla adeta seferberlik ilan eden Kartal’da pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu. Ayrıca pazarlara gelenlere maske ve eldiven dağıtıldı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Kartal Pazarcılar Odası Başkanı Mete Boyraz birlikte sadece gıda tezgâhlarının açılmasına izin verilen Kartal Cuma Pazarı’nı denetledi. Esnafı maskesiz ve eldivensiz çalışmamaları ve ürünlere kesinlikle elletmemeleri konusunda uyaran Başkan Yüksel, tüm pazarı gezerek maskesiz gördüğü her esnafa maske verilmesini sağladı. Pazarın girişi ve ortasına konulan dezenfekte istasyonlarını da kontrol eden Kartal Belediye Başkanı, pazarda rastladığı yaşlı vatandaşları da yüksek risk grubunda olduklarını belirterek bir an önce eve gitmeleri konusunda uyardı. Başkan Yüksel, yaşlı vatandaşlara 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi’nden belediye hizmeti verdiklerini, soru, sorun ve taleplerin bu iletişim kanalıyla değerlendirilip anında müdahale edildiğini söyledi.

Kartal’da her Cuma açılan pazarın Korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında sadece gıda maddelerinin satılması şartı ile açılmasına izin verildi. Pazar tezgâhlarının aralarının açılması ve gerekli hijyen önlemlerinin alınması şartının ardından Cuma Pazarı, faaliyetine başladı. Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarın girişinde ve orta kısmında sabit bir el dezenfektanı ünitesi kurdu. Her birinde 5 haznenin bulunduğu istasyonlarda vatandaşlar, ellerini dezenfekte etme imkanı bulurken yine Zabıta ekipleri tarafından sabah saatlerinde pazar esnafına da maske ve eldiven dağıtımı yapıldı. Pazarda seç-al dönemine ara

Pazarın girişinde de yine talep eden vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Pazarcılar Odası Başkanı Mete Boyraz ile birlikte Cuma pazarını denetledi. Dezenfekte istasyonunu inceleyen ve sayısının artırılmasını isteyen Başkan Yüksel, pazarda maskesiz ve eldivensiz çalışılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini ve aksi durumda gerekirse pazarı kapatacaklarını söyledi. Pazarda ürün seçmenin ve tadım yaptırmanın yasak olduğunun ve teması en aza indirmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Yüksel, tezgâhlara da seçmecenin yasak olduğunu belirten etiketler konulmasını istedi.