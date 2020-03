Kartal’da sağlık çalışanlarına çikolatalı ve meyveli jest

Kartal’da, korona virüs salgını nedeniyle mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için çikolata meyve ikramında bulunuldu.

Dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını nedeniyle aralıksız çalışan sağlık personellerine bir destek de Kartal Belediyesinden geldi. Kartal’da bulunan Hastaneler ve sağlık merkezlerinde görev yapan 4 bin sağlık çalışanına Kartal Belediyesi ekipleri tarafından çikolata ve meyve ikramında bulundu. Çikolata ve meyve ikramında duygusal anlar yaşandı.

Bu fedakarlıklar unutulmayacak

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Her bir vatandaşımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Her bölgeye herkese evde kal çağrısı yapıyoruz. Evinde kalmayarak insanların sağlığı için çaba sarf eden sağlık emekçilerimiz var. Onların bu özverili çalışması, fedakarca mücadelesi için bizlerde minik bir jest yapalım istedik. Sağlık çalışanlarımız hastanelerde şifa dağıtmaya çalışıyor, hem belediye personellerimiz caddelerde, sokaklarda hizmet etmeye çalışıyorlar. Bu fedakarlıklar unutulmayacak, unutulmamalıdır da bu zor günleri elbette atlatacağız” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına sadece alkışlarla değil jestlerle de moral vermek istediklerini dile getiren Başkan Yüksel, "Biz Kartallı komşularımızın alkışlarını biriktirip onu minik paketlere sığdırarak sağlık çalışanlarımıza vereceğiz. Ben eminim ki bu zor günleri atlatacağız. Şu an şifa bekleyen hastalarımız var. Sağlık çalışanlarımız onların yanında, bizlerde cadde ve sokakları hijyen hale getirerek gerekli önlemleri alıp bu salgının büyümemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz evinde kal çağrısı yapmaya devam edeceğiz. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacağız hem de sağlık çalışanlarımızı görevi başında unutmayarak minik hediye paketlerimizi onlara yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.