Kartal’da saldırganlar bir genci darbedip bıçakladı, o anlar kamerada

O anlar ise çevredeki bir vatandaşın telefon kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Cevizli Mahallesi, Doğa Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen gençlerin küfürlü tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle 3 kişilik grup, bir genci tekme tokat darp etti. Şahıslardan biri gence yumruk atarken, diğeri ise boğazını sıktı. Kavganın yaşandığı sırada şahıslardan biri cebinden çıkardığı bıçakla darbettikleri kişiyi yaraladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verilirken, o anlar ise çevredeki bir vatandaşın telefon kamerasına anbean yansıdı.



