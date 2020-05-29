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Kartal’da salgın sonrası kılınan ilk Cuma namazında vatandaşlara sağlık kiti dağıtıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.05.2020 16:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla 16 Mart’ta toplu ibadete ara verilmesi kararlaştırılan camilerin, yaklaşık iki buçuk ayın ardından bugün tekrar ibadete açılması ile birlikte harekete geçen Kartal Belediyesi, Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara sağlık kitleri dağıttı.Cuma namazı ile birlikte Kaymakamlık tarafından belirlenen camilerin yalnızca açık alanları ve avlularında namaz kılınmasına izin verildi.

Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla 16 Mart’ta toplu ibadete ara verilmesi kararlaştırılan camilerin, yaklaşık iki buçuk ayın ardından bugün tekrar ibadete açılması ile birlikte harekete geçen Kartal Belediyesi, Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara sağlık kitleri dağıttı.
Cuma namazı ile birlikte Kaymakamlık tarafından belirlenen camilerin yalnızca açık alanları ve avlularında namaz kılınmasına izin verildi. Tedbirler kapsamında maskesiz namaz kılınmasına izin verilmezken, cemaat abdestini evinde alıp, seccadesini kendi getirdi.
Kartallı vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetini gerçekleştirebilmesi için sıkı önlemler alan Kartal Belediyesi de günler öncesinden camilerin iç kısımlarını ve tüm yüzey alanlarını Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanarak ilaçlayıp, daha sonra da avlularında yıkama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirmiş, camileri vatandaşların kullanımına hazır hale getirmişti.
Kartal Belediyesi ekipleri, bugün de ilçede ibadete açılan 13 caminin girişine kurulan stantlardan Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara sağlık kitleri dağıttı. Camilere gelen cemaate; el dezenfektanı, maske, içme suyu ve Koronavirüse karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Söz konusu hizmetten dolayı oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e stantlardaki belediye çalışanları aracılığıyla teşekkürlerini sundu.
Kartal’da ibadete açılan camilerin tam listesi İstanbul Valiliği’nin resmi sitesinde yayımlandı. Camilerde ibadetini gerçekleştirmek isteyen Kartallılar, Valiliğin sitesinden ibadete açık olan camilere ulaşabilir.

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