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Kartal’da sevgililer günü dans ve müzikle kutlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 18:00 | Son Güncelleme

Kartal’da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Kartal’da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çok sayıda vatandaş bir araya geldi. ‘Sevgi her şeydir’ başlığıyla düzenlenen etkinlikte konser, keman dinletisi, hatıra fotoğrafı çekimi gibi organizasyonlar yer alırken bazı vatandaşlar müzik eşliğinde dans eti.

Kartal Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. ‘Sevgi her şeydir’ başlığıyla düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda Kartallı, Ankara Caddesi’nde bir araya geldi. Etkinliğe katılanlar müzisyen Murat Teker ve orkestrasının seslendirdiği nostaljik aşk şarkılarıyla müziğe doydu. Etkinlikte genç müzisyenler, keman ezgileri ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Etkinlikte sevgililer ve diğer vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilerek ücretsiz şekilde fotoğraflarının çıktılarını aldı. Aynı zamanda etkinlikte farklı mistik karakterlere bürünmüş mankenler ilgi görürken, vatandaşlara karanfil de dağıtıldı.

Düzenlenen etkinlik nedeniyle Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür eden bir vatandaş, “Hayatım dans ve müzikle geçti. Hayatı seviyorum. Hareket etmelisin. Hayat inanın çok kısa. Dans edin şarkı söyleyin” diyerek Sevgililer Günü’nün önemine değindi.

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