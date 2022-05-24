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  4. Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

24.05.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evden üç intihar mektubu çıkarken polisi arayarak ihbarda bulunan üçüncü kişi emniyete götürüldü

İSTANBUL (AA) - Kartal'daki bir evde silahla vurulmuş iki kişiden 20 yaşındaki kadın ölü, diğeri ağır yaralı olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde oturan Cemre Bilmez (20) dün akşam arkadaşları M.B.B. (23) ve Y.İ.B ile eve geldi.

Sabaha karşı evden gürültü ve silah sesi duyuldu. Evdekilerden Y.İ.B'nin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık görevlileri, evde silahla vurulmuş iki kişiden Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiğini, M.B.B'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. M.B.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının ardından Bilmez'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Y.İ.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Evde üç intihar mektubu bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

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