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Kartal’da sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs coşkusuna engel olmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.05.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi Covid-19 salgınından dolayı devam eden 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı.

Kartal Belediyesi Covid-19 salgınından dolayı devam eden 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı. Marşlar eşliğinde sokak sokak gezen anons araçları, evlerinde oturan vatandaşlara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı. Anons aracından yankılanan marşlara eşlik eden yaşlı bir vatandaş ise gözyaşlarına engel olamadı.
Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile büyükşehir statüsündeki 15 ilde, 16 Mayıs’ta başlatılan ve 19 Mayıs gecesine kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, vatandaşlara milli bayram heyecanını yaşatmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı. Marşlar eşliğinde ilçenin tüm sokaklarında dolaşan anons araçları, evlerinde oturan vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı. Anons araçlarını gören genç yaşlı ve çocuk binlerce Kartallı vatandaş, pencere ve balkonlara Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla çıkarak çalan marşlara eşlik etti. Anons aracından yankılanan marşlara eşlik eden yaşlı bir vatandaş ise gözyaşlarına engel olamadı.
“Kartal’da bayram coşkusu engel tanımıyor”
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkan bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, “Kartal’da bayram coşkumuzu bu yıl erken başlattık. Sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde olan vatandaşlarımıza, anons araçlarımızla birlikte bayram coşkusunu yaşatıyoruz. İnanıyoruz ki, bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Kartal’da milli bayramlarımızı kutlamak için meydanlarımızda ve sokaklarımızda tekrar buluşacağız” ifadelerini kullandı.

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