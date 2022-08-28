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Kartal'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı

28.08.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Halk Oyunları Festivali, kortej ve konuk halk dansları topluluklarının gösterileriyle başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1977 yılında dönemin Belediye Başkanı Mehmet Ali Büklü tarafından ilk kez düzenlenen ve belli aralıklarla yapıldıktan sonra uzun süre ara verilen festival, yeniden düzenlenmeye başlandı.

Acıbadem Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne Türkiye ile birlikte 9 ülkeden 13 halk dansları grubu ve 850'ye yakın sanatçı katıldı.

Festivalin açılışı dolayısıyla konuk dans grupları ve sanatçıların da katılımıyla Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Korteje Kartal sakinleri de büyük ilgi gösterdi.

Konuk gruplar ve sanatçılar daha sonra Kartal Meydanı'nda kurulan sahnede gösteriler sundu.

Kartal Belediye Başkanı Başkan Gökhan Yüksel, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ni hayata geçirmekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Zor günler yaşanırken kültür ve sanatın "ilaç gibi geldiğini" ifade eden Yüksel, "Hemen yanı başımızda Ukrayna-Rusya'yı hep beraber takip ettik. O zulmü, o gözyaşını beraber gördük. Ama burada bugün Hırvatistanlı misafirlerimiz Türkçe bir şarkı söyleyebiliyor. Kültür sanatın bu etkileşimi, dostluğu ve kardeşliği var. Barışı en kolay yakalayabildiğimiz kültür sanat faaliyetleri Kartal'da her zaman devam edecek. Biz, inadına kültür sanat, inadına kardeşlik, inadına dostluk diyeceğiz." dedi.

Festival 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne kadar Kartal'ın çeşitli noktalarında devam edecek.

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