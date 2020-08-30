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Kartal’da Yas-ı Muharrem anması gerçekleştirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.08.2020 23:14 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, muharrem ayının 10’uncu günü dolayısıyla Kartal Cemevi’nde Kerbela şehitleri ve Hz.

Kartal Belediyesi, muharrem ayının 10’uncu günü dolayısıyla Kartal Cemevi’nde Kerbela şehitleri ve Hz. Hüseyin’i anma etkinliği düzenledi.
Kartal Cemevi’nde düzenlenen anma etkinliğine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, Kartal Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda ı vatandaş katıldı. Muharrem ayının 10. gününde Kerbela’da Hz. Hüseyin ve yakınlarının katledilmesi nedeniyle yapılan anma programında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yeni nesiller yetişiyor, herkes yoluna kültürüne sahip olduğu müddetçe Yezidler değil de doğrular, iyi olanlar kazanacak diyorum. Tuttuğunuz oruçları, verdiğiniz lokmaları Rabbim kabul eylesin. Allah hepimizin gönlüne göre versin” dedi.
Ardından sahneye ünlü sanatçı Erdal Erzincan çıktı. Erdal Erzincan programda mersiyeler söyledi. Yaklaşık 3 saat süren anma programı, vatandaşların hep birlikte dua etmesi ile son buldu.

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