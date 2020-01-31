YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal’da Yılmaz Güney ve Yol filmi üzerine söyleşi

Kartal’da Yılmaz Güney ve Yol filmi üzerine söyleşi

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, yönetmenliğini sinemanın ‘Çirkin Kral’ lakaplı efsanesi Yılmaz Güney’in yaptığı ‘Yol’ filmini izleyiciler ile buluşturdu.

Kartal Belediyesi, yönetmenliğini sinemanın ‘Çirkin Kral’ lakaplı efsanesi Yılmaz Güney’in yaptığı ‘Yol’ filmini izleyiciler ile buluşturdu. Gecede, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’in de konuşmacı olarak katıldığı bir de söyleyişi gerçekleştirildi.
Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve çok sayıda sinemasever katıldı. Gecede önce, Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan ve yönetmenliğini Yılmaz Güney’in yaptığı, “Yol” filmi, beyaz perdede izleyicisi ile buluştu.
Gösterimin ardından Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney, Prof. Dr. Selahattin Yıldız ve sinema yorumcusu Serdal Doğan’ın konuşmacılığında bir söyleyişi gerçekleştirildi. Söyleşide konuşmacılar, Yılmaz Güney’in sinema hayatını ve “Yol” filminin Türk sineması için önemini değerlendirdi.
Söyleşinin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen konuşmacılara çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Yardımcısı Uçar, Yılmaz Güney’in Türk sineması için önemine dikkat çekerek, filmlerinin güncelliğini uzun yıllar geçmesine rağmen hala koruduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.