YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal'da zincirleme kazada bir kişi yaralandı

Kartal'da zincirleme kazada bir kişi yaralandı

10.05.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da zincirleme kazada bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu D-100 kara yolu bağlantı yolunda Kartal istikametine seyir halindeki 35 AUZ 543 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 67 AB 713 plakalı otomobile, bu araç da önündeki 34 DGZ 83 plakalı otomobile çarptı.

Beton bariyere çarparak devrilen 35 AUZ 543 plakalı aracın sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı,1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıAntalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı,1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Oğuzhan Koç Afyonkarahisar'da konser verdiOğuzhan Koç Afyonkarahisar'da konser verdi

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Mayıs Salı

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:16
Yatsı
21:52
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Vücutta etkilemediği yer yok! Cinsel hayata etkisi inanılmaz

Vücutta etkilemediği yer yok! Cinsel hayata etkisi inanılmaz

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i büyüdü! Doktor sevgilisi olay oldu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i büyüdü! Doktor sevgilisi olay oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.