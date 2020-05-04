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Kartal’ın cadde ve sokakları aydınlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.05.2020 13:03 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarının yanı sıra; ilçe genelinde tespit ettiği olumsuzlukları da tek tek çözüme kavuşturuyor.

Kartal Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarının yanı sıra; ilçe genelinde tespit ettiği olumsuzlukları da tek tek çözüme kavuşturuyor. İlçedeki cadde ve sokakların daha aydınlık, canlı ve estetik bir görünüme sahip olabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi ve AYEDAŞ (İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.) işbirliği ile aydınlatma direkleri bulunmayan Sancaktar ve Kubilay Caddesi’nde aydınlatma çalışmaları yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

“Kartal’ın sokakları daha canlı ve estetik bir görünüme kavuşacak”
Işıl ışıl bir kent oluşturuncaya kadar Kartal’ın cadde ve sokaklarındaki aydınlatma sorunlarını çözmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, “Kartal’ın farklı noktalarındaki sokak ve caddelerinde aydınlatma ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Sancaktar ve Kubilay Caddelerinin sorunu çözüldü. Kartal’ın cadde ve sokakları ışıl ışıl ve düzenli olsun, dışarıdayken insanlar güvende hissetsin ve trafik akışı daha sağlıklı işlesin diye bu çalışmaları yapıyoruz. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile birlikte ilçemizin 25 yıllık atık su sorununu çözüme kavuşturacak altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı süresince de ekiplerimiz bu noktada da büyük bir yol kat etti. Kartallı komşularımızın yaşam kalitesini artırmak en önemli önceliklerimiz olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Başkan Gökhan Yüksel’in çalışmaları incelediği sırada balkon ve pencerelerden kendisini selamlayarak sevgi gösterisinde bulunan Kartallı vatandaşlar, korona virüs salgını sürecindeki özverili çalışmalardan dolayı da Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini iletti.

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