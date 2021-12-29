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Kartalkaya yeni yıla hazır

29.12.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartalkaya'daki otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, yeni yıl hazırlıklarını tamamlayarak yılbaşı için konuklarını beklemeye başladı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezinde 2 bin yatak kapasiteli 5 otel yılbaşı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistin yer aldığı kayak merkezinde hizmet veren otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Kartalkaya'ya gelecek yerli ve yabancı tatilciler, otellerin düzenleyeceği eğlenceler eşliğinde yeni yılı karşılayacak.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı kayak merkezinde tatilciler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras, AA muhabirine, doluluk oranlarının yüzde 90 seviyesinde olduğunu söyledi.

Doluluk oranından memnun olduklarını dile getiren Aras, "Kayakçılar için güzel bir kar var. Hiçbir zaman aralık ayında böyle bir kar olmamıştı. İlk defa yılbaşına bu kadar fazla karla giriyoruz. Önümüzdeki hafta da kar yağışı gösteriyor. Havalar ısınmazsa sezon sonuna kadar yetecek bir kar mevcut. Bütün pistlerimiz açık şu an." diye konuştu.

Aras, konuklarını salgın tedbirlerine uyarak ağırlayacaklarını kaydetti.

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