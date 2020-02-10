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Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

BOLU HABERLERİ  | 10.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan pistlerde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da, kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da, kar yağışı 4 gün boyunca aralıklarla etkili oldu.

Kayak merkezinde bulunan oteller, hafta içi yüzde 80 ve hafta sonu yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik ya da konaklamak için kayak merkezini tercih eden tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Kayak merkezinde bulunan Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en iyi sezonunu yaşadıklarını ifade ederek, "Şu an pistlerde yaklaşık 2,5 metre kar var. Tüm pistler açık. Hava da çok güzel. Çok güzel kar yağdı son bir haftadır." diye konuştu.

Avcı, iki haftanın güneşli geçeceğini belirterek, "Otellerimizde yoğunluk devam ediyor. Şubat ayını çok güzel bir şekilde kapatacağımızı ümit ediyoruz. Mart ayı için iyi bir şekilde rezervasyon alıyoruz. Mart ayında daha güzel bir sezonun olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kar Kartalkaya Kayak Köroğlu

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