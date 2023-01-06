Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar etkili oluyor.

Kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

Kar ve soğuk hava nedeniyle Bolu-Kartalkaya yolunda buzlanma yaşanırken, bazı sürücüler araçlarının lastiklerine zincir takarak yola devam ediyor.

Kayak merkezine gelen tatilciler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Bölgede kar yağışının yarın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor.

