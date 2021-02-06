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Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

06.02.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Yarıyıl tatilinde Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ni dolduran ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya'da bulunan yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 4 otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına göre hizmet veriyor.

Yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gelen tatilciler, kar kalınlığının 1 metre olduğu Türkiye'nin en uzun 25 pistinde, kayak ve snowboard yaparak eğleniyor.

Kayak merkezinde görevli jandarma ekipleri de maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilmesi konusunda ziyaretçileri uyarıyor.

- "Sezonu nisan ayına kadar açık tutarız"

Bölgedeki Grand Kartal Otel'in genel müdürü Halit Ergül, AA muhabirine, kayak sezonunun yıl başında açılabildiğini belirterek, "Şu anda kar çok güzel, gayet iyi kar var. Tüm pistlerimiz açık. Herhalde sezonu nisan ayına kadar açık tutarız. Kar durumu çok iyi gidiyor." diye konuştu.

Tüm otellerin Kovid-19 kurallarına uygun hizmet verdiğini dile getiren Ergül, "Zaten Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen yetkililer, otellerin restoranlarını kontrol etti. Kapasiteye göre maksimum yüzde 70 civarında misafir alıyoruz. Hem rezervasyonları hem de otellerin doluluk durumlarını sık sık kontrol ediyorlar. Kesinlikle yüzde 70'in üzerine çıkma söz konusu olmuyor." ifadelerini kullandı.

Ergül, yarıyıl tatilinde ilginin oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, hafta sonları günübirlik misafir kabul etmediklerini kaydetti.

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