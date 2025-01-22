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  4. Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesi son yolculuğuna uğurlandı

AA AA
22.01.2025 15:18
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesi için cenaze töreni düzenlendi.

Yangında hayatını kaybeden Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Çetiz ailesinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı milletvekilleri katıldı.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi

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