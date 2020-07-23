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Kartallı çocuklar sporla buluşuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

İBB ve Kartal Belediyesi, Kartallı çocukları yaz tatilinde sporla buluşturmaya hazırlanıyor.

Kartallı çocuklar sporla buluşuyor

İBB ve Kartal Belediyesi, Kartallı çocukları yaz tatilinde sporla buluşturmaya hazırlanıyor. Kartallı minikler, 25-26 Temmuz’da gerçekleşecek spor etkinliklerinde; bocce, masa tenisi ve satranç sporuyla buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediyesi, çocuklar için yaz spor etkinlikleri düzenliyor. 25-26 Temmuz’da ‘İstanbul Çocuk Yaz Etkinlikleri’ adı altında, Bayram Demirkol Parkı’nda düzenlenecek organizasyonda, Kartallı minikler; bocce, masa tenisi ve satranç sporuyla buluşacak. Etkinlikte, sosyal mesafe kuralları kapsamında her etkinlik sonrası ekipmanlar, uzman personel tarafından ULV( Ultra Low Volume) cihazı ile dezenfekte edilirken, minik sporcular için maske kullanımı zorunlu olacak.
Organizasyona katılmak isteyenler ise event.spor.istanbul adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

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