Kartallı kreş öğrencileri düşlerini resimle anlattı

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğüne bağlı kreşlerde eğitim gören 6 yaş grubu öğrenciler tarafından hazırlanan “Düşlerimle” adlı resim sergisi ziyarete açıldı.

Görsel Sanatlar dersinde resim öğretmenleri rehberliğinde minik kreş öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, tuval üzerine akrilik boya çalışmasıyla oluşturulan 150 resim yer alıyor. Çocukların düşlerini aktardığı sergi, sanatsever Kartallıların da büyük beğenisini kazandı.

Serginin açılışında konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, “Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim alan çocukların sanat ile iç içe olması bizi çok mutlu ediyor. Çocuklara, ortaya koydukları bu güzel resimler ve emekleri için teşekkür ediyoruz. Sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından sergiye katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Meraklıları sergiyi 16 Şubat 2020 tarihine kadar Kartal Belediyesi Fuaye alanında ziyaret edebilecek.

Sergiye; Kartal Belediyesi Başkan yardımcıları Hüseyin Tozkoparan ve Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Yücel ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, kreş öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

