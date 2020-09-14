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Kartallı minikler masal tadında bir hafta sonu geçirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi ilk açık hava etkinliğini, masal anlatımıyla gerçekleştirdi.Kartal’da yaşayan 4-8 yaş arası minikler, Kartal Belediyesi’nin hazırlamış oluğu hafta sonu etkinliğinde bir araya geldi.

Kartal Belediyesi Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi ilk açık hava etkinliğini, masal anlatımıyla gerçekleştirdi.
Kartal’da yaşayan 4-8 yaş arası minikler, Kartal Belediyesi’nin hazırlamış oluğu hafta sonu etkinliğinde bir araya geldi. Şarkılar ve masallar eşliğinde yapılan etkinlikte hikâye anlatıcısı Turna Sümeyye, Kartallı çocukları hayal dünyalarında keyifli bir yolculuğa çıkardı.
Korona virüs pandemisi nedeniyle kısıtlı sayıda çocuğun katılım sağladığı etkinlik için kütüphane bahçesine aralarda mesafe bırakılarak minderler yerleştirilirken, etkinliğe katılan miniklerin ateşleri ölçülüp, el dezenfektanlarını kullanmaları sağlandı.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde geçen yıl hizmete açılan Kartal Belediyesi Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi, her yaştan çocuğun örgün eğitim dışında beceri ve gelişimini eğlenceli bir ortamda ve kolay bir öğrenme modeli ile sürdürmesini amaçlıyor. 3 katı bulunan kütüphanede özel olarak düzenlenen; Kitap Okuma Alanı, Sanat Atölyesi, Drama Müzik Alanı ile Bilim ve Satranç Alanları gibi çeşitli alanlar yer alıyor.

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