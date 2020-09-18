Kartallı miniklere bayram gibi şenlik

Covid-19 salgınına karşı ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, bu süreçte Kartallı minikleri de unutmadı. 17-27 Eylül tarihleri arasında Kartal Masal Müzesi ve Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi bahçesinde çocuklara yönelik çok sayıda oyun ve gösterinin yer aldığı açık hava etkinliği düzenleniyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde ’Zamane Meddahları’, çocuk şarkıları, pantomim atölyesi, ’Karagöz & Hacivat Atölyesi’ başta olmak üzere çeşitli oyunların ve gösterilerin olduğu programlar sergilenecek.

Etkinliklerle ilgili bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Okulların açıldığı bugünlerde, pandemi sürecinde sokak ve parklarda oyuna ve eğlenceye hasret kalan miniklerimizi 10 gün sürecek olan etkinliklerimizle biraz eğlendirmek ve zinde şekilde derslerine hazırlamak istiyoruz. Şimdiden çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

