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  4. Kartallılar soğuğa aldırış etmeden sabah sporunda buluştu

Kartallılar soğuğa aldırış etmeden sabah sporunda buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kartal’da düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor’ etkinliği kapsamında vatandaşlar soğuğa aldırış etmeden bir araya geldi.

Kartal’da düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor’ etkinliği kapsamında vatandaşlar soğuğa aldırış etmeden bir araya geldi. Emeklisinden öğrencisine her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlikte, vatandaşlar açık havada, eğitmenler eşliğinde spor yaptı.
Kartal Belediyesi tarafından yaz aylarında düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor’ etkinliği kışın da devam ediyor. Dragos Yelken İhtisas Kulübü önünde bulunan açık amfi alanında düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş soğuğa aldırış etmeden katıldı. Antrenör eşliğinde spor yapan katılımcılar, açık havada spor yapma imkanı buldu.

“Kartal’ı spor şehri yapmak istiyoruz”
Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, “Kartal’ı spor şehri yapmak istiyoruz. İlçemizde birçok etkinlikle devam ediyoruz. Soğuk hava şartlarına rağmen Kartal sahilde sporcularımızla koşularımız her cumartesi günü saat 08.30’da başlıyor. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in dediği gibi Kartal’ı spor ve kültür şehri yapacağız. Bu noktada elimizden geleni yapıyoruz. 26 Ocak’ta da Uğur Mumcu’yu anma koşumuz var. Bütün katılımcıları oraya da bekliyoruz” dedi.

“Yediden yetmişe spor coşkusuyla bir araya geliyoruz”
Spor eğitmeni Utku Er Yaşar, “Yıl boyunca devam edeceğiz. Yaz kış yok sporda. Bugün hava biraz soğuk olduğu için çok fazla arkadaşımız yok. Geçen hafta 80 kişi civarıydık. Kartal Belediyesi’nin bir organizasyonu bu. Biz de antrenman desteği veriyoruz. Yıl boyunca herkesi aktif etmeye çalışıyoruz. Koşu, bisiklet, yüzme çalışmalarıyla. Çok farklı yaş grubundan arkadaşlarımız burada. Öğrenci arkadaşlarımız, emekli arkadaşlarımız var. Yediden yetmişe herkes Kartal Belediyesi sayesinde spor coşkusuyla bir araya geliyoruz. Toplum sağlığı açısından spor yadsınamaz bir etkinlik. O yüzden bu tür etkinliklere katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Etkinliğe katılan Meral Yılmaz, “Çok güzel bir etkinlik. Bütün belediyelerin böyle organizasyonlar yapması lazım. Çünkü koşu son zamanlarda bilinçli bir şekilde kulüpler tarafından da organize ediliyor. Belediyelerin de destek vermesi çok güzel oluyor. Daha kapsamlı ve rutinde yapsalar daha güzel olur. O zaman katılım daha fazla olur" dedi.

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