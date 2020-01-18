Kartallılar soğuğa aldırış etmeden sabah sporunda buluştu

Kartal’da düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor’ etkinliği kapsamında vatandaşlar soğuğa aldırış etmeden bir araya geldi. Emeklisinden öğrencisine her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlikte, vatandaşlar açık havada, eğitmenler eşliğinde spor yaptı.

Kartal Belediyesi tarafından yaz aylarında düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor’ etkinliği kışın da devam ediyor. Dragos Yelken İhtisas Kulübü önünde bulunan açık amfi alanında düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş soğuğa aldırış etmeden katıldı. Antrenör eşliğinde spor yapan katılımcılar, açık havada spor yapma imkanı buldu.

“Kartal’ı spor şehri yapmak istiyoruz”

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, “Kartal’ı spor şehri yapmak istiyoruz. İlçemizde birçok etkinlikle devam ediyoruz. Soğuk hava şartlarına rağmen Kartal sahilde sporcularımızla koşularımız her cumartesi günü saat 08.30’da başlıyor. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in dediği gibi Kartal’ı spor ve kültür şehri yapacağız. Bu noktada elimizden geleni yapıyoruz. 26 Ocak’ta da Uğur Mumcu’yu anma koşumuz var. Bütün katılımcıları oraya da bekliyoruz” dedi.