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Kartepe Belediyesi ADVENTURE 2020 fuarına katıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Turizm Derneği, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen macera turizmi ve sporları fuarı olan Adventure Turkey2020 fuarına katıldı.Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kartepe Turizm Derneği işbirliğinde Adventure2020 fuarında stand açtı.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Turizm Derneği, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen macera turizmi ve sporları fuarı olan Adventure Turkey2020 fuarına katıldı.
Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kartepe Turizm Derneği işbirliğinde Adventure2020 fuarında stand açtı. Kartepe’nin turizminin tanıtımı için açılan 11’nci Hal A410 nolu stant da 4 gün boyunca ziyaretçilere bilgi verilecek. Fuara Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Orhan Akyüz, Mehmet Filiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Ay, turizm birimi çalışanları, Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Adventure2020 fuarına katılan heyet fuar ziyaretçilerine Kartepe’de yapılan kar ve su Kayağı, off-road, cip safari, trekking, enduro, atv safari, motocros, oryantring, olta balıkçılığı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, tırmanma ralli yarışları, kampçılık, kros, paintball, fotoğraf safari, izcilik, zepline spor dalları hakkında bilgi verirken, misafirlere eşme ayva cezeryesi ikram ettiler. Fuar süresince özellikle İran, Malezya ve acente temsilcileri Kartepe Belediyesi standını ziyaret ederek turizm ve doğa sporları hakkında bilgi aldı. Ağırlıklı olarak Manisa, Bursa ve Çanakkale illerinden heyetlerin ziyaretleri dikkat çekti. Fuar süresi boyunca 3 binden fazla tanıtım kitapçığı fuar ziyaretçilerine dağıtıldı.
Öte yandan Kartepe Belediyesi standı görevlileri 180 bire bir görüşme, 17 farklı sektör standı ziyaret ederek yapılacak olan işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunurken, 13 farklı acente ile de Kartepe’deki turizm başlıkları üzerinde detaylı görüşmeler için randevulaşıldı. Kartepe heyeti de doğa dernekleri ile doğa sporlarıyla ilgili olarak, Kartepe’de yapılan dağcılık, kampçılık ve izcilik branşlarında yaz ve kış mevsimlerinde kamp yapılması konusunda işbirliği ve destek için görüş birliğine vardılar.

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Darica
Can Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Seymen Eczanesi
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