YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe belediyesi ekim ayı meclis toplantısını yapıldı

Kartepe belediyesi ekim ayı meclis toplantısını yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.10.2020 18:18 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı.

Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında yedi gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında yedi gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye hizmet binasında Covid-19 tedbirlerine dikkat ederek önlemleri arttırdıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Kocaman “Covid-19 da kritik dönemlerden geçmekteyiz. Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalardan memnunuz. Belirlenen kurallara hep birlikte uymalıyız” dedi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni araç alımı hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyemize 500 bin TL şartlı bağışta bulundu. Bu bağışa ek olarak bizlerde bir miktarda belediyemiz bütçesinden ekleme yaparak çöp konteynırı yıkama aracı ve yol süpürme aracı alacağız. Meclis üyelerimizin desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası meclis sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı
Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı
Yazar Yetiş’ten Ağrı 1970 Spor’a ziyaret
Yazar Yetiş’ten Ağrı 1970 Spor’a ziyaret
Denizlispor’a taze kan
Denizlispor’a taze kan
Sarıgöl’de TARİŞ depolarına korona denetimi
Sarıgöl’de TARİŞ depolarına korona denetimi

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
12:55
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Yeni Sağlık Eczanesi
Darica
Şifa Eczanesi
Darica
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Hilal Eczanesi
Basiskele
Alkan Eczanesi
Kandira
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.