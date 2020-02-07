Kartepe Belediyesi karla mücadele tedbirlerini aldı

Meteorolojiden yapılan uyarılar doğrultusunda olası kar yağışlarından olumsuz etkilenmemek adına Kartepe belediye ekipleri nöbetine başladı.

Kartepe’nin yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için Kartepe Belediyesi kar timleri hazır kıta bekliyor. Kış hazırlıkları çerçevesinde tuz stoğunu da tamamlayan ekipler 60 personel ve 21 araçla 7/24 hizmet verecek. Kartepe Belediyesi belirlenen bölgelerde gerektiği her an tam donanımlı ekipmanları ile yollara müdahale edecek. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri ile koordinasyon içerisinde çalışacak.



