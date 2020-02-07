YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe Belediyesi karla mücadele tedbirlerini aldı

Kartepe Belediyesi karla mücadele tedbirlerini aldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.02.2020 15:50 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yapılan uyarılar doğrultusunda olası kar yağışlarından olumsuz etkilenmemek adına Kartepe belediye ekipleri nöbetine başladı.Kartepe’nin yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için Kartepe Belediyesi kar timleri hazır kıta bekliyor.

Kartepe Belediyesi karla mücadele tedbirlerini aldı

Meteorolojiden yapılan uyarılar doğrultusunda olası kar yağışlarından olumsuz etkilenmemek adına Kartepe belediye ekipleri nöbetine başladı.
Kartepe’nin yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için Kartepe Belediyesi kar timleri hazır kıta bekliyor. Kış hazırlıkları çerçevesinde tuz stoğunu da tamamlayan ekipler 60 personel ve 21 araçla 7/24 hizmet verecek. Kartepe Belediyesi belirlenen bölgelerde gerektiği her an tam donanımlı ekipmanları ile yollara müdahale edecek. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri ile koordinasyon içerisinde çalışacak.

Kartepe Belediyesi karla mücadele tedbirlerini aldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:04
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Eren Eczanesi
Izmit
Yalın Eczanesi
Golcuk
Anıl Eczanesi
Izmit
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Hilal Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Çağın Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Söğüt; “Çocuklarımız her alanda başarılı olmalı”

Söğüt; “Çocuklarımız her alanda başarılı olmalı”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.