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Kartepe Belediyesi personeli kan bağışını sürdürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Kartepe Şube Başkanlığı işbirliğinde Kartepe Belediyesi yılın ikinci “Kan Bağışı Kampanyası” başlattı.Türk Kızılay’ının ülke genelinde kan stoklarının azaldığı açıklamalarının ardından Kartepe Belediyesi ve Türk Kızılayı Kartepe Şube Başkanlığı işbirliğinde Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’nda “Kan Bağış Kampanyası” düzenlendi.

Türk Kızılayı Kartepe Şube Başkanlığı işbirliğinde Kartepe Belediyesi yılın ikinci “Kan Bağışı Kampanyası” başlattı.
Türk Kızılay’ının ülke genelinde kan stoklarının azaldığı açıklamalarının ardından Kartepe Belediyesi ve Türk Kızılayı Kartepe Şube Başkanlığı işbirliğinde Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’nda “Kan Bağış Kampanyası” düzenlendi. Yapılan kan bağışına belediye personeli büyük ilgi gösterdi. Kartepe Belediyesi hizmet binası içerisinde kurulan mobil merkezde belediye personeli gereken formları doldurmaları ve muayenelerinin ardından uygun olanlar sonrasında kan bağışında bulundular. Konu ile ilgili konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyasını bu yıl ikinci kez organize ettik. Kızılay’ın kan stoklarının azaldığının duyurulması ile birlikte hemen yeni bir kampanya daha düzenledik. Önceki ne de personelimizin ilgisi yoğun olmuştu. Ne mutlu şimdi de öyle. İnşallah verilen bu kanlar bir hastaya şifa olur” dedi.

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