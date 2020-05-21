YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe Belediyesi Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Kartepe Belediyesi Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.05.2020 13:58 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki çalışmalar tamamlanarak gerekli tedbirler alındı.İçişleri Bakanlığı’nın 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.

Kartepe Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki çalışmalar tamamlanarak gerekli tedbirler alındı.
İçişleri Bakanlığı’nın 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Genelgeye göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs’ta market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edecek. Yine genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak.
Kartepe Belediyesi bayram öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak çeşitli önlemler aldı. Kartepe Belediyesi ekipleri vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek üzere tüm ekipleriyle hazır durma geldi. Alo Evlat Sağlık Kulübü’ne ağlı ekipler, gelen talepler üzerine vatandaşların isteklerini yerine getirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:31
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:23
Yatsı
22:04

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Nur Eczanesi
Karamursel
Nazar Eczanesi
Golcuk
Mavi Eczanesi
Derince
Bilge Eczanesi
Gebze
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Menderes Eczanesi
Cayirova
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.