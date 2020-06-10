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Kartepe Belediyesi yavru kediye yuva buldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri annesi tarafından terk edilen yavru kediye yeni bir yuva buldu.Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi Mis Sokak’ta vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirerek, gözü bile açılmadan annesi tarafından terk edilen yavru kediye sahip çıktı.

Kartepe Belediyesi yavru kediye yuva buldu

Kocaeli’nin Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri annesi tarafından terk edilen yavru kediye yeni bir yuva buldu.
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi Mis Sokak’ta vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirerek, gözü bile açılmadan annesi tarafından terk edilen yavru kediye sahip çıktı. Ekipler yavru kediyi, veteriner hekimler tarafından gereken kontrollerinin yapılması sonrasında İzmit’te ikamet eden ve kendisinin de emziren kedisi olmasından dolayı koruyucu aile olarak hayvan sever Gonca Çelik’e teslim etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, “Kartepeli hemşehrilerimiz her zaman doğaya saygılıdır. Sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanmaktadırlar, bu ihtiyaçların giderilmesi için biz düzenli olarak mama desteği sağlıyoruz. Sizlerde evlerinizin, iş yerlerinizin önlerine su ve yemek koyarak sokak dostlarımızın rızıklarına vesile olabilirsiniz. Sokak hayvanlarının da yaşam hakkı olduğunu unutmamalıyız. Biz Kartepe Belediyesi olarak Allah’ın yarattığı masum, zararsız ve güzel dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediyesi yavru kediye yuva buldu

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