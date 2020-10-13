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Kartepe belediyesi’nin 2021 bütçesi 151 milyon lira

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi’nin Ekim ayı 2’inci birleşiminde 2021 bütçesi 151 Milyon TL olarak belirlendi.Kartepe Belediyesi Ekim ayı 2’nci birleşimi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi’nin Ekim ayı 2’inci birleşiminde 2021 bütçesi 151 Milyon TL olarak belirlendi.
Kartepe Belediyesi Ekim ayı 2’nci birleşimi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında iki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 mali yılı performans programı ve 2021 mali yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Kartepe Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 151 Milyon TL olarak belirlendi. Meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “2021 yılında başta sağlıklı olmak dileğiyle, hep birlikte güzel işlere, projelere imza atacağımız verimli ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

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