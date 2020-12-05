Kartepe Kent Meydanı yeşillendiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kaba inşası tamamlanan Kartepe Kent Meydanı’na yüzlerce ağaç dikti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde kaba inşaatı tamamlanan kent meydanında çevre düzenlemesine başladı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışma kapsamında bölgeye yüzlerce ağaç ekildi.

Kaba inşası tamamlanan Kartepe Kent Meydanı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre düzenleme çalışmasına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında bölge yemyeşil bir görünüme kavuşacak.

Kartepe Kent Meydanı’nda ekipler tarafından toprak tesviyesi yapıldı. Bölgeye ekilen ağaçlar için otomatik sulama sistemi kuruldu. Çimlendirme çalışmalarına başlayan ekipler kent meydanına 56 adet çınar, 42 adet şeker akçaağaç, 35 adet kırmızı yapraklı dişbudak, 16 adet zeytin, 20 adet süs elması, 25 adet süs kirazı, 4 adet atlas sediri ve 2 adet Anadolu sığlası ekti. Meydanın çehresini değiştirecek yeşillendirme çalışmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



