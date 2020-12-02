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Kartepe kent meydanında fidanlardan sonra çimler serildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.12.2020 14:01 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımına hızla devam edilen Kartepe Kent Meydanı’nda çim serimine başlanıldı.Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından 30 bin metrekarelik alanda inşa edilen kent meydanı çalışması hızla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımına hızla devam edilen Kartepe Kent Meydanı’nda çim serimine başlanıldı.
Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından 30 bin metrekarelik alanda inşa edilen kent meydanı çalışması hızla devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi hizmet binası ve Kaymakamlık binasını kapsayacak şekilde yapılıyor. Saha çalışmaları süren meydanda kafeterya ve sanat galerisinin çevresiyle teras izolasyonu tamamlandı. Ekipler tarafından geçtiğimiz günlerde Kent Meydanı’na şeker akçaağaç, çınar, zeytin, diş budak, ıhlamur, Amerikan sığla ağacı, süs elması, süs kirazı ve kırmızı yapraklı akçaağaç olmak üzere toplam 225 fidan dikildi. Bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte çim serimine başlanıldı.
Ekipler tarafından titizlikle serimi yapılan çimlerin yanı sıra peyzaj çalışmaları da devam ediyor. Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu yer alacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma banklarının montajı yapılacak. Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi, meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.
Kent Meydanı’nda çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Kent Meydanı örnek bir proje olacaktır. Kartepemize yakışan bir meydan olarak hemşerilerimize hizmet verecektir. Kent Meydanında 225 fidanın dikilmesinden sonra çevre düzenlemeleri hızla devam ediyor. Meydanda çim serimine geçildi. Tüm donatıları ile tamamlanması için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar” dedi.

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