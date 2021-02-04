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Kartepe Uzuntarla imar uygulaması askıya alındı

04.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Kartepe Uzuntarla imar uygulaması askıya alındı

Kartepe Belediyesi’nin uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde ki imar çalışmaları devam ediyor.

Kartepe Belediyesi’nin uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde ki imar çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Uzuntarla Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan imar çalışması 30 gün süreyle askıya alındı.
Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının hızla tamamlanması için imar uygulamaları (Şuyulandırma) çalışmalarına devam ediyor. Uzuntarla Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıda kalacak.
Parselasyon işlemleri için
Kartepe Sarımeşe Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif parselleri kapsayan imar uygulama bölgesinde yapılan 3194 Sayılı imar kanununun 18. madde imar uygulaması işi 03.02.2021 tarihinden itibaren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkarıldı. Kartepe Belediyesi yetkilileri, uygulama alanı içinde taşınmazı olan vatandaşların belirtilen yasal süre içinde askı haritası ve parselasyon planlarını inceleyebileceklerini, varsa talep ve itirazlarını dilekçe ile belediyeye iletmeleri gerektiğini duyurdu.

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