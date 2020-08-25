YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe Yazlık Sinema Günleri’ne büyük ilgi

Kartepe Yazlık Sinema Günleri’ne büyük ilgi

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.08.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kartepe’de hayata geçirilen Yazlık Sinema Günleri, bu hafta sonu Türk sinemasının güzel örneklerinden olan Türk İşi Dondurma büyük beğeni topladı.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla hayata geçen “Yazlık Sinema Günleri” bu hafta sonu “Türk İşi Dondurma” filmi, Kartepelilerin büyük katılımıyla ile izlendi.

Kartepe’de hayata geçirilen Yazlık Sinema Günleri, bu hafta sonu Türk sinemasının güzel örneklerinden olan Türk İşi Dondurma büyük beğeni topladı.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla hayata geçen “Yazlık Sinema Günleri” bu hafta sonu “Türk İşi Dondurma” filmi, Kartepelilerin büyük katılımıyla ile izlendi. Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün vatana bağlılığı ve vatan savunması için verdiği hayatı ve cesaretlerni konu eden film izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park’da kurulan dev ekranda sinema filmini izleyen Kartepeliler, Başkan Kocaman’a teşekkürlerini iletti.
Kartepelilerle birlikte filmi izleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Açık hava sinema keyfi Kartepe’de nostalji olmaktan çıktı. Her hafta yapılan gösterimlerde hemşehrilerimiz büyük bir ilgiyle etkinliğimize katılmaktadırlar. Hafta sonları farklı bir etkinlik olarak her yaştan hemşehrilerimize hitap eden etkinliklerimize hava koşulları el verdiği sürece devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle birlikte film izlemek vizyonda izlemekten daha güzel” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:13
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:51
Yatsı
21:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Nazar Eczanesi
Golcuk
Ülker Eczanesi
Gebze
Şifa Eczanesi
Karamursel
Deniz Eczanesi
Golcuk
İlim Eczanesi
Izmit
Hakan Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Savcı Özler’den Başkan Doğan’a Veda Ziyareti
Savcı Özler’den Başkan Doğan’a Veda Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.