KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi devam ediyor.

Zirveye katılan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Karbon Nötr Gelecek" konulu panelde konuştu.

Kurnaz, doğanın "kızdığında" bir anda tepki verebildiği bir dünyada yaşandığına işaret ederek, buna yönelik önlem alınması gerektiğini söyledi.

Birlikte çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan Kurnaz, çözümlere bütün belediyelerin destek olması gerektiğini kaydetti.

Kurnaz, müsilaj (deniz salyası) konusuna değinerek, "Bir sene önce müsilaj diye bir kelime duymuş muydunuz? Bu sene herkes biliyor bu kelimeyi. Emin olun seneye başka bir kelime söylüyor olacağız. Hiç bilmediğimiz ve duymadığımız bir felaket, onu konuşuyor olacağız. Onun için burada önemli olan bizim bunlara dirençli olmamızı sağlayacak toplumsal yapıyı kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Özellikle sürdürebilirlik ve su güvenliği üzerine iş birliği ve iyi örneklere hazırız"

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde de "Hollanda Şehirlerinin Dirençlilik Yolculuğu" başlıklı konuşmasında, ülkesinin sellere karşı risk altında olduğunu ve ülke geleceğinin suya bağlı olduğunu söyledi.

Uijterlinde, alınan bazı önlemlerin Hollanda'yı sellere karşı koruduğunu aktararak, "Elbette ki bütün gelişmeler ışığında iklim değişikliği ve su üzerindeki risklerin farkındayız. Bunun için de uluslararası iş birlikleri ve entegre yaklaşımlara güveniyoruz. Hollanda'nın iklim değişikliği, sıcaklık, su seviyesi, nehirlerin taşması ve yeraltı konusunda sıkıntılar yaşayabileceğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Günümüzde hızlı kentleşme ve iklim değişikliğinin sıkıntıları artırdığına dikkati çeken Uijterlinde, "Hızlı hareket etmeliyiz. Bu bağlamda Hollanda'nın taahhütleri ortadadır. Özellikle sürdürebilirlik ve su güvenliği üzerine iş birliği ve iyi örneklere hazırız." dedi.

Uijterlinde, Hollanda'nın temiz su kullanımı ve suyu verimli kullanmak için yaptıkları çalışmalardan bahsederek, çalışmalarla 20 milyon insanın temiz suya ulaşabildiğini sözlerine ekledi.

