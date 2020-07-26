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Kartepe’de 2 mahalleyi 4 şeritli modern köprü birbirine bağlayacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde inşa edilen 4 şeritli modern köprü Ertuğrul Gazi ve Uzunbey Mahallesi’ni birbirine bağlayacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eskiyen ve günümüz trafik yoğunluğuna cevap vermeyen köprüleri yeniden inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde inşa edilen 4 şeritli modern köprü Ertuğrul Gazi ve Uzunbey Mahallesi’ni birbirine bağlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eskiyen ve günümüz trafik yoğunluğuna cevap vermeyen köprüleri yeniden inşa ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Kartepe ilçesinde Ertuğrul Gazi Mahallesi’ni Uzunbey Mahallesi’ne bağlayan ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan tek şeritli eski köprüyü yıkıp, dört şeritli olarak yeniden inşa ediyor. Yeni inşa edilecek olan modern 4 şeritli köprü ile trafik akışı aksamadan sağlanılacak.
Çalışma kapsamında dere üzerinde bulunan eski tek şeritli köprü, yeni köprü için yapılan fore kazık çalışması sonrasında yıkılacak. Yeni inşa edilecek modern köprünün genişliği 22,5 metre, boyu ise 25,5 metre ölçülerinde olacak. Köprü inşasının son kısmında asfalt serimi yapılarak yol konforu sağlanacak. Ayrıca çalışmalar dahilinde köprüde bariyer, oto ve yaya korkuluk imalatları gerçekleştirilecek.

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