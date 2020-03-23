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Kartepe’de 24 saat dezenfeksiyon

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde kurulan pazar yerlerini dezenfektanlı ve basınçlı suyla periyodik temizliyor.Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsden (Covid-19) dolayı Kartepe Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.24 saat esasına göreBelediye ekipleri Uzuntarla Semt Pazarı, Köseköy İstasyon Pazarı, Arslanbey Merkez Pazarı, Emekevler Mah.

Kartepe’de 24 saat dezenfeksiyon

Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde kurulan pazar yerlerini dezenfektanlı ve basınçlı suyla periyodik temizliyor.
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsden (Covid-19) dolayı Kartepe Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.
24 saat esasına göre
Belediye ekipleri Uzuntarla Semt Pazarı, Köseköy İstasyon Pazarı, Arslanbey Merkez Pazarı, Emekevler Mah. Semt Pazarı, Derbent Semt Pazarı, Bahçelievler Semt Pazarı, Sarımeşe Semt Pazarı, Suadiye Semt Pazarı, Eşme Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mah. Semt Pazarı, Köseköy Merkez Semt Pazarı, Ataşehir Pazarı, Maşukiye Semt Pazarı, Cumhuriyet Mah. Kartepe Semt Pazarı ve Ulus Pazarı’nda dezenfekten çalışmalarına periyodik olarak gerçekleştiriliyor.
En önemli kalkan evde kalmak
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepe Belediyesi olarak oluşturduğumuz dezenfekten ekiplerimizle koronavirüse karşı mücadele de teyakkuz halindeyiz. Mahalle merkezlerimizde ve semt pazar alanlarımızda, hepimizin sağlığı için 24 saat esaslı olarak durmaksızın dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Covid-19’un dünyada ki ve ülkemizde ki seyri hakkında uzmanlar bile kesin ve net bir tablo çizemiyor maalesef. Salgın tamamen kontrol altına alınıp, sona erinceye kadar tedbirlerimizi esnetmeden uygulamaya devam edeceğiz. En önemli kalkan, evde kalmak” dedi.

Kartepe’de 24 saat dezenfeksiyon

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