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Kartepe’de arabada sinemaya yoğun ilgi

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.06.2020 13:20 | Son Güncelleme

Arabada sinema etkinliği Kartepe ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ile izlendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirilen Arabada Sinema etkinliği “Kartepe’ de gerçekleştirildi.

Arabada sinema etkinliği Kartepe ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ile izlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirilen Arabada Sinema etkinliği “Kartepe’ de gerçekleştirildi. Kartepe, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kalıcı Konutları karşısı Lojistik Araç Park Yeri’nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, arabalarından film izleme keyfini yaşadı. Vatandaşlar, sinemaların kapalı olduğu, insanların sosyal aktivitelere ihtiyaç duyduğu bu zor zamanlarda bir nebze de olsa nefes alma imkanı buldu. Film öncesi izleyicilere Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın görüntülü mesajı yayınlandı.
Alanı dolduran vatandaşlara keyifli seyirler dileyen Başkan Büyükakın, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte uyulması gereken kuralları hatırlattı. Başkan Büyükakın, “Bu zor günlerin ardından sevdiklerinizle beraber film izlemenin keyfini yaşayabilmeniz için Büyükşehir Belediyesi olarak arabada sinema etkinliği düzenledik” dedi.
Film başlamadan önce alanı dolduran yüzlerce aracın dörtlülerini yakarak korna çalması ise görsel bir şölen yaşattı. İzmit Wolswagen Kulubü Derneği’nden klasik vosvos arabalarla sinema izlemeye gelen klasik otomobil tutkunları renkli görüntülere sahne oldu.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın oğluyla birlikte geldiği etkinlik öncesi Başkan Kocaman, alanı dolduran hemşehrileriyle sohbet etti, oğluyla birlikte arabasında film izledi. Etkinlikte vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle dinledi. Filmi izlemek için gelenlere ücretsiz olarak sinemanın vazgeçilmezi olan patlamış mısır ve su ikramında bulunuldu. Kartepe Belediyesi tarafından da çay ikram edildi. Etkinlikte arabalar arasında da sosyal mesafe kuralına uyularak vatandaşların kurallar çerçevesinde bir sosyal aktivitede buluşması ve keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.
Öte yandan, 20 Haziran Cumartesi saat 21.00’de Kandıra Kapalı Pazar alanı yanındaki otoparkta, 25 Haziran Perşembe ise Başiskele Sahili yeni açık otoparkta arabada sinema etkinliği düzenlenecek.

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